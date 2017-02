Lettet landsholdsstopper om gigantbrøler: Nu kan vi le

For en af holdets to danske spillere Jannik Vestergaard er følelsen dog snarere lettelse end uhæmmet jubel, efter en aften hvor han var ved at blive sit hold en temmelig dyr mand.

Den danske stopper lavede nemlig en gigantbrøler efter en halv times spil, da han upresset sparkede et stort hul i luften og åbnede fri bane for Borja Valero til at bringe hjemmeholdet foran 2-0.

- Heldigvis slap vi godt fra det, og nu kan vi bare le ad det. Det andet mål var meget uheldigt og gjorde opgaven endnu sværere for holdet.

- Det var en individuel fejl, og det gør ondt. Heldigvis er jeg en del af et meget stærkt mandskab, der retter op på sådan noget, siger Jannik Vestergaard ifølge fodboldmagasinet Kicker.

Mönchengladbach havde tabt 0-1 i det første opgør på hjemmebane, så efter Vestergaards fadæse skulle tyskerne score minimum tre mål i returkampens sidste 60 minutter.

På imponerende vis lykkedes det at vende slaget og score hele fire gange efter dødbolde. Den sidste træffer blev sat ind på hovedstød af holdets anden dansker, Andreas Christensen.

- For spillerne var det en unik oplevelse at komme tilbage efter at have været så langt bagud. Det kan jeg kun tage hatten af for, siger Mönchengladbachs træner, Dieter Hecking, til Kicker.