Lettet Lyngby-helt har været utilfreds med sig selv

David Boysen vendte i januar tilbage til Lyngby efter et ophold i hollandske Roda. Fredag var offensivspilleren på pletten med et meget vigtigt mål på straffespark i 2-1-sejren over lokalrivalen FC Nordsjælland.

Det fejrede Boysen ved at smide trøjen og juble vildt, hvilket kostede et gult kort. Men matchvinderen havde nogle frustrationer, han skulle af med.

- Jeg var bare utrolig glad for at kunne bidrage med et mål, der gav os tre point.

- Det var en ekstra stor lettelse for mig at score det mål, for jeg har været frustreret over mine brændte chancer i nogle af de tidligere kampe, siger Boysen.

- Jeg skal ikke brokke mig. Det har jo kørt super godt for holdet. Men jeg er perfektionist, og jeg er altid irriteret og utilfreds med mig selv, når jeg ikke scorer på mine chancer.

Målet var Boysens tredje i 12 kampe siden sin tilbagevenden til Lyngby, og han håber at kunne bidrage med endnu mere.

- Det var fedt og dejligt at være med til at afgøre så vigtig en kamp for en klub, som jeg har tilbragt næsten fem år i.

- Og det var rart at få ansvaret for straffesparket og score på det. Jeg vil utrolig gerne være en vigtig spiller for holdet og klubben, siger Boysen.

Med dagens sejr er Lyngby nummer tre i tabellen med et point ned til FC Midtjylland og hele seks point ned til FC Nordsjælland med kun tre runder tilbage af sæsonen.

Men Boysen vil ikke afskrive rivalerne fra Farum.

- FCN har vist rigtig god form i foråret. De er ikke ude af det endnu. Men vi har da sendt et statement om, at vi er klart bedre end dem lige nu, siger en smilende Lyngby-målscorer.