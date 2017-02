Leicester befinder sig i en alvorlig krise. Holdet ligger i bunden af Premier League, og senest led mesterholdet et exit fra FA Cup mod Millwall fra den tredjebedste række.

Leicester-manager: Sevilla-kamp kan blive vendepunktet

Klubben er nedrykningstruet i Premier League, og kun i Champions League har Leicester fundet et åndehul.

Sæsonen 2016/2017 har foreløbig været forfærdelig for fodboldklubben Leicester, der sidste år sensationelt vandt det engelske mesterskab.

Klubben vandt sin gruppe foran FC Porto, FC København og Club Brugge og kom derfor videre til ottendedelsfinalen. Her skal Leicester onsdag aften spille den første kamp ude mod Sevilla.

- Onsdag kan blive vendepunktet. Hvis vi vinder, kan noget ændre sig. Vi har brug for en kamp som denne, siger Leicester-manager Claudio Ranieri til klubbens hjemmeside.

- Vi ved, at vi er undertippede. Det er meget flot, hvad Sevilla har opnået i de seneste ti år.

- De er vant til at ligge i toppen. De har gode spillere, men vi er klar til at kæmpe og spille vores fodbold, siger italieneren.

Sevilla, der har vundet Europa League de seneste tre sæsoner, ligger nummer tre i den spanske liga.

Til sammenligning er Leicester fjerdesidst i Premier League, og mestrene har kun et point ned til Hull under nedrykningsstregen.

- Det har været hårdt, siger Jamie Vardy, der i sidste sæson lavede 24 ligamål.

I denne sæson er det foreløbig kun blevet til fem ligamål for den engelske landsholdsangriber.

- Tingene har ikke klikket for os i denne sæson, men hvis vi fortsætter med at arbejde hårdt og give os 100 procent, så vil det begynde at ændre sig.

- Det her er en kamp, hvor vi bare kan glemme det én aften og sørge for at levere en god præstation, siger Jamie Vardy.

Kampen mellem Sevilla og Leicester begynder klokken 20.45.