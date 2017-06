Leicester laver permanent manageraftale med Shakespeare

Han har imidlertid gjort det så tilfredsstillende, at klubbens ledelse har valgt at forlænge arrangementet med tre år.

- Craig har vist alle sine egenskaber inden for lederskab, motivation og talentudvikling, som er nødvendige for at lykkes i denne stilling.

- Disse kvaliteter er - sammen med hans evne til at træffe hurtige og rigtige beslutninger, hans kendskab til klubben og den respekt, han har gjort sig fortjent til - medvirkende til at gøre ham til det ideelle valg for fremtiden, siger klubbens næstformand, Aiyawatt Srivaddhanaprabha.

Selv er 53-årige Craig Shakespeare glad for at få lov at fortsætte i sit nye job efter fem en halv sæson som assistent.

Shakespeare overtog ansvaret for forrige sæsons mestre på et tidspunkt, hvor holdet var i fare for at rykke ud.

Men blandt andet takket være fem sejre i sine første fem kampe som manager lykkedes det at hive Leicester op fra kælderen og slutte sæsonen på en 12.-plads.

Han førte også holdet til en kvartfinaleplads i Champions League, hvor Atlético Madrid dog blev stopklods.