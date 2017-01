Lasse Vibe scorede to gange for Brentford tirsdag aften. Foto: Reuters/Henry Browne

Lasse Vibe og Kenneth Zohore netter i England

Lasse Vibe blev dobbelt målscorer for Brentford, mens Kenneth Zohore nettede for Cardiff i The Championship.

Sport - 31. januar 2017 kl. 23:24 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens ingen af danskerne i Premier League markerede sig med scoringer tirsdag aften, så var der flere danskerscoringer i Englands næstbedste fodboldrække, The Championship. Således nettede angriberen Lasse Vibe to gange for Brentford, som vandt 3-0 på hjemmebane over Aston Villa.

Lasse Vibe bragte Brentford foran 1-0 efter 25 minutter, da han energisk brød igennem Aston Villas forsvar og chippede bolden ind bag keeperen Sam Johnstone. Brentfords Nicholas Yennaris, som lagde op til Vibes 1-0-scoring, fordoblede selv føringen 13 minutter senere. Men formstærke Lasse Vibe var ikke færdig og cementerede med endnu et mål 3-0-sejren efter 65 minutter. Lasse Vibe var ikke den eneste danske angriber med mål i støvlerne. Også Kenneth Zohore kom på tavlen, da den tidligere FC København-, Brøndby- og OB-angriber scorede til 2-0 for Cardiff City hjemme mod Preston North End. Cardiff endte også med at vinde kampen over Preston med de cifre. Hverken angriberen Simon Makienok eller målmanden Anders Lindegaard kom på banen for Preston. Både Brentford, Aston Villa og Cardiff har 36 point i midten af Championship. Brentford og Aston Villa har spillet 28 kampe, mens Cardiff har spillet 29. Preston er trods nederlaget placeret som nummer ti i tabellen med 41 point efter 29 kampe. Nicklas Bendtner sad på bænken i hele kampen for Nottingham Forest, som vandt 2-0 hjemme over Rotherham. Angriberen Britt Assombalonga var igen foretrukket i stedet for Bendtner, og han scorede begge mål for Forest. Da Assombalonga blev skiftet ud, var det den tidligere FC Vestsjælland-angriber Apostolos Vellios, som kom på banen i de sidste minutter af kampen.