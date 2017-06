Lasse Schöne før landskampe: En af mine bedste sæsoner

Sæsonen sluttede med to skuffelser. Men det ændrer ikke på, at Ajax-spilleren Lasse Schöne ser tilbage på sæsonen 2016/2017 med rank ryg og oprejst pande.

- Nu vandt vi hverken mesterskabet eller Europa League, og med to gange sølv er det selvfølgelig lidt ærgerligt.

- Men som hold kan vi se tilbage på en rigtig fin sæson. Vi kan være stolte af, hvad vi har nået, siger Lasse Schöne.

Landsholdsspilleren var med til at spille Ajax helt frem til Europa League-finalen, som hollænderne tabte 0-2 til Manchester United.

I den hollandske liga, Æresdivisionen, blev Ajax henvist til andenpladsen af Feyenoord, der snuppede titlen med et forspring på et point.

31-årige Lasse Schöne scorede syv ligamål i sæsonen.

Ikke mindst Europa League-finalen, Ajax' første europæiske finale i 21 år, har stivet selvtilliden af.

Det var første gang siden Feyenoords Uefa Cup-sejr i 2002, at et hollandsk hold formåede at nå finalen i en af de europæiske klubturneringer.

- Ikke mange havde troet, at et hollandsk hold ville gøre det i de næste mange år. Holland er faldet lidt af på den europæiske front, det var rart at modbevise det, siger Lasse Schöne.

Han blev i den forløbne sæson omskolet fra en offensiv rolle til en mere kontrollerende rolle på midtbanen hos Ajax.

Danmarks landstræner, Åge Hareide, har til tirsdagens testkamp mod Tyskland i Brøndby og den efterfølgende VM-kvalifikationskamp i Kasakhstan fire dage senere varslet ændringer, så landsholdet skal spille 4-3-3-systemet i stedet for 3-5-2.

Spørgsmål: Hvordan ser du dine muligheder for at komme på holdet?

- Det hjælper selvfølgelig at have haft en god sæson. Systemet, vi skal spille, ligger godt til mig, for det har jeg spillet i stort set hele min professionelle karriere.

- Men det er ingen garanti for at komme på holdet, siger Lasse Schöne.