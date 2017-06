Lasse Norman vinder bjergtrøjen i Schweiz Rundt

Den 25-årige Aqua Blue Sport-rytter vandt således endegyldigt bjergtrøjen, som han havde sikret sig efter et flot udbrud på løbets næstsidste etape.

Den danske cykelrytter Lasse Norman Hansen kan nu skrive en flot sejr på cv'et, efter at sidste etape i cykelløbet Schweiz Rundt blev kørt søndag.

For at snuppe trøjen skulle Lasse Norman blot komme sikkert i mål på den sidste etape, der var en enkeltstart, og hvor der ikke var bjergpoint at køre om.

Det lykkedes for danskeren, og dermed kan han kalde sig for den første danske vinder af bjergtrøjen i det velansete etapeløb Schweiz Rundt.

Søndagens etape blev vundet af den australske BMC-rytter Rohan Dennis, der allerede tidligt på etapen satte en god tid.

Nummer to og tre blev Stefan Küng og Damiano Caruso, der også kører for BMC.

Den samlede vinder af løbet blev slovenske Simon Spilak (Katusha).

Spilak lagde fundamentet for sin sejr på fredagens etape, hvor han kørte fra alt og alle og tog sejren i løbets sidste deciderede bjergetape.

På søndagens enkeltstart blev Simon Spilak nummer fem.

I den samlede stilling vandt Spilak foran italienske Damiano Caruso og hollandske Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo).

Lasse Normans bjergtriumf kommer, blot en uge efter at Jakob Fuglsang stod for et andet flot dansk cykelresultat, da Astana-rytteren vandt løbet Criterium du Dauphiné.

Forhåbentlig fortsætter de gode danske resultater, når Tour de France begynder 1. juli.

Her ventes Jakob Fuglsang at spille en stor rolle for Astana, mens Lasse Norman ikke deltager i det prestigefyldte etapeløb.