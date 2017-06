Lasse Norman udbygger bjergføring med nyt langt udbrud

For anden dag i træk var Lasse Norman Hansen (Aqua Sport) med i et langt udbrud i cykelløbet Schweiz Rundt.

25-årige Lasse Norman Hansen fik dog en del ud af udbruddet. Han udbyggede nemlig sin føring i kampen om bjergtrøjen ved at score point undervejs på etapen.

Vinder blev australieren Michael Matthews (Sunweb), som sejrede i den afsluttende spurt.

Den cirka 159 kilometer lange etape fra Menziken til Bern var knap skudt i gang, før Lasse Norman Hansen stak af fra hovedfeltet sammen med hollænderen Elmar Reinders (Roompot).

Duoen fik lov til at oparbejde et forspring på over otte minutter, før feltet fandt det betimeligt at begynde at skære i forspringet med henblik på den forventede finale mellem sprinterne.

Cirka 25 kilometer før mål måtte Elmar Reinders opgive at følge med den danske tempospecialist.

Lasse Norman Hansen fortsatte som enlig udbryder, indtil han blev indhentet af feltet cirka 13,5 kilometer før mål.

Danskeren kunne dog glæde sig over at have udbygget sin føring i konkurrencen om bjergtrøjen.

En stigning lagde op til en spændende finale, som blev vundet af Michael Matthews.

Slovakken Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) snuppede andenpladsen efter at have givet et lille skulderskub til John Degenkolb (Trek-Segafredo).

Den tyske sprinter løftede sin ene arm og signalerede sin utilfredshed med Sagans skub.

I den samlede stilling overtog Michael Matthews føringen fra schweizeren Stefan Küng (BMC).