Lasse Norman sikrer bjergtrøjen i Schweiz efter udbrud

Medmindre han styrter og udgår på den afsluttende enkeltstart, kommer Lasse Norman Hansen til at blive hyldet på podiet søndag som den første danske vinder af bjergtrøjen i Schweiz Rundt.

Lasse Norman Hansen fra Aqua Blue Sport-holdet havde før den 100 kilometer lange etape, der blev kørt over otte omgange på en rundstrækning på 12,5 kilometer i Schaffhausen, et forspring på et point til Roompot-rytteren Nick van der Lijke.

Det var derfor ikke overraskende, at både danskeren og hollænderen var med, da et udbrud på fire ryttere hurtigt blev etableret på etapen.

Lasse Norman Hansen, der sidste år vandt to bronzemedaljer på bane ved OL i Rio, udnyttede sine tempokvaliteter til at udbygge føringen i bjergkonkurrencen i de indlagte spurter.

Det skete med sejre i bjergspurterne på de syv første omgange, alle i øvrigt foran Nick van der Lijke.

Allerede undervejs på etapen stod det derfor klart, at Lasse Norman Hansen havde oparbejdet et så stort forspring i kampen om bjergpointene, at Nick van der Lijke ikke længere kunne indhente ham.

Danskeren har 54 point, mens hollænderen må nøjes med 46 point.

Lasse Norman Hansen grundlagde sin føring i bjergkonkurrencen, da han var med i lange udbrud på både 2. og 3. etape.

I det samlede klassement har danskeren ikke spillet en rolle. Han lå således nummer 133 før lørdagens etape.

Udbruddet med Lasse Norman Hansen blev indhentet af feltet med favoritterne, da der resterede cirka 13 kilometer af 8. etape.

Den blev vundet overbevisende af slovakken Peter Sagan fra Bora-Hansgrohe-holdet, der sejrede foran italieneren Sacha Modolo (UAE Emirates).

Danske Magnus Cort (Orica-Scott) var med helt fremme og blev nummer fire på etapen.

Det var i øvrigt Peter Sagans 15. etapesejr i Schweiz Rundt siden 2011.

I den samlede stilling fører slovenske Simon Spilak (Katusha) fortsat med 52 sekunder ned til italienske Damiano Caruso (BMC).

Schweiz Rundt slutter søndag med en enkeltstart på 28,6 kilometer.