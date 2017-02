Lasse Jensen falder tilbage efter maratondag i Dubai

Kun få spillere nåede at gøre anden runde færdig fredag, og derfor kom mange spillere på overarbejde lørdag. Lasse Jensen nåede blot tre huller fredag og skulle derfor igennem hele 33 lørdag.

Både på anden og tredje runde skulle han bruge 70 slag svarende til to slag under banens par. Han er i sammenlagt syv slag under par inden søndag.

Thorbjørn Olesen var med fremme torsdag, men gik siden helt ned fredag. Lørdag gik han runden i par og er i samlet et slag over par som delt nummer 54.

Thomas Bjørn og Lucas Bjerregaard deltog også, men de klarede ikke cuttet. Bjerregaard var tæt på at klemme sig med i samlet to slag over par, mens Bjørn var et slag dårligere.