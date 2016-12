Lasse Boesen lufter trænerambitioner på sigt

- Den store fordel ved at stå på sidelinjen i sportens verden er jo, at der ikke er en udløbsdato, som der er, når man spiller inde på banen, siger Lasse Boesen til TV2 Sport.

Lasse Boesen stod i spidsen for KIF, da klubben forleden besejrede HC Midtjylland 27-23 i Herning.

Baggrunden var, at Carlos Ortega, som er klubbens normale cheftræner, afsonede den første af to spilledages karantæne for at slå Bjerringbro-Silkeborgs (BSV) cheftræner, Peter Bredsdorff-Larsen, da de to klubber senest mødtes.

Lasse Boesen er også at finde på KIF's trænerbænk, når klubben i ligaen tager imod Mors-Thy Håndbold fredag.

KIF indtager sjettepladsen i ligaen med 17 point.

Efter en dårlig indledningen på sæsonen jagter KIF sin fjerde ligasejr i træk i fredagens opgør på hjemmebane.