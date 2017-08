Las Vegas gør klar til fest før årets store boksebrag

Musik- og filmstjerner kommer til at gæste natklubberne, de rige pokerspillere får tildelt hotellernes største suiter, og de private jets kommer til at fylde godt i byens lufthavne.

Overalt i Syndens By bliver der gjort klar til en vild weekend.

- Det kommer til at være en vanvittig weekend, siger Ryan Thompson.

Han er direktør for Caesars Entertainment, hvis tre hoteller i den amerikanske spilleby Las Vegas - Planet Hollywood, The Cromwell og Caesars Palace - kun har enkelte ledige værelser tilbage her få dage før årets store boksebrag mellem bokselegenden Floyd Mayweather og irske Conor McGregor.

- Vi har fået tonsvis af forespørgsler på billetter til kampen. Der er en masse rige casino-spillere og gæster, der kommer til byen specifikt for denne begivenhed.

- De får gratis suiter og vil være til stede til kampen. Vi kan godt lide at tage os af vores bedste gæster, siger Ryan Thompson.

Skulle man sidde i Danmark lige nu og have lyst til at se kampen live i T-Mobile Arena i Las Vegas, er der stadig mulighed for det.

Der er nemlig stadig billetter til salg. Man skal dog formentlig slå hul på sparegrisen for at have råd. Billetpriserne går således fra 1700 til 17.000 dollar. Det svarer cirka til mellem 10.000 og 100.000 danske kroner.

Skulle man ikke have råd til det, er det også muligt at se kampen på storskærm i seks forskellige teatre rundt omkring i Las Vegas.

Restauranter, barer og natklubber kommer også til at vise boksebraget.

Tager man i byen i Las Vegas lørdag aften, burde der også være chance for at spotte en kendis eller to.

Sangeren Chris Brown skal nemlig optræde på en natklub i byen, mens rapperne Puff Daddy og 50 Cent samt skuespiller Jamie Foxx også har meldt deres ankomst.

Conor McGregor kommer også til at feste løs efter kampen. Den irske kæmper kommer til enten at fejre sejren eller drukne sorgerne på natklubben Encore Beach Club.

Kampen mellem Floyd Mayweather og Conor McGregor bliver sat i gang natten til søndag dansk tid.