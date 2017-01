Lars Rasmussen stopper i Ringkøbing Håndbold til sommer

Der venter et spændende job i en stærk udenlandsk liga for Lars Rasmussen, som forlader Ringkøbing Håndbold.

- Jeg har fået en mulighed for at blive træner i udlandet i en topprofessionel klub.

Det blev til to sæsoner i Ringkøbing, og nu venter et spændende job på Lars Rasmussen.

- Den er i top-2 af de europæiske ligaer, og jeg er ydmyg og stolt over den mulighed. Professionelt og fagligt er det en mulighed, jeg ikke kunne sige nej til.

- De har arbejdet grundigt for at finde det rigtig match til deres ambitioner, og de tror på, jeg kan være med til at opfylde deres store ambitioner, siger Lars Rasmussen i en pressemeddelelse.

Hans overvejelser om et klubskifte har ikke været nemme.

- Jeg var åben for at blive i Ringkøbing Håndbold, for jeg er virkelig glad for at være i klubben.

- Både spillerne og alle omkring klubben har betydet meget for mig, så det bliver svært for mig at tage afsked. Jeg har forhandlet med to andre danske ligaklubber.

- Den ene var en af topklubberne, og den anden var en mellemklub, der ikke virkede professionel.

- Jeg var åben for at blive i Ringkøbing Håndbold, men med den mulighed, der kom til mig, så er jeg sikker på, det er et rigtigt valg, siger Lars Rasmussen.

Hos Ringkøbing Håndbold siger man efter sæsonen tak for to gode år med Lars Rasmussen.

- Han har tilført meget til os i Ringkøbing Håndbold. Han er en af de taktisk allerbedste i ligaen, han har et dejligt humør og er en god motivator.

- Vi har altid været forberedt på, at der ville komme et tidspunkt, hvor Lars skulle videre. Så vi er stolte på hans vegne, og vi ønsker ham alt det bedste, siger formand Lars Buhl.

Det vides endnu ikke, hvilken udenlandsk klub Lars Rasmussen har indgået en aftale med.