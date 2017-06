Lars Jørgensen bliver assistenttræner for Klavs Bruun

Onsdag meddeler Dansk Håndbold Forbund (DHF), at Lars Jørgensen tiltræder som assisterende landstræner for landstræner Klavs Bruun Jørgensen på Danmarks kvindelandshold.

- Lars har selv prøvet alt på egen krop og vil derfor være en god sparringspartner for mig - både i forhold til spillet og i forhold til, hvad der rører sig på holdet.

- Hans mange år som forsvarsgeneral betyder, at han kan lære en masse fra sig både individuelt og kollektivt.

- Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi har formået at tiltrække en kapacitet som Lars, og jeg ser meget frem til samarbejdet, siger Klavs Bruun Jørgensen til DHF's hjemmeside.

Landstræneren mistede for nogle uger siden sin daværende assistent, Søren Herskind, der ikke kunne få jobbet til at passe sammen med sin civile karriere.

Lars Jørgensen, der spillede 192 landskampe for Danmark, ser frem til at prøve kræfter med kvindelandsholdet.

- Det er en stor opgave, men samtidig et spændende og ambitiøst projekt, der er startet op på kvindelandsholdet.

- Jeg var aldrig i tvivl, da jeg først fik henvendelsen fra Klavs, og jeg er stolt over at have fået muligheden for at arbejde omkring et landshold som mit første trænerjob.

- Tanken er, at jeg også får lov at være lidt med omkring vores ungdomslandshold, hvor jeg skal have en snak med U-landstrænerne om, hvor jeg kan sætte mit præg, siger Lars Jørgensen.

Han tiltræder 1. august i jobbet.

Danmarks kvindelige landshold blev sidste år nummer fire ved EM i Sverige.