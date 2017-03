Lars Jørgensen: EM-guldet i 2008 er det største

EM-triumfen i 2008 og det otte år lange ophold i spansk håndbold hos Altea og Portland San Antonio står frem som de bedste minder.

- Rent resultatmæssigt står EM-guldet i 2008 som højdepunktet for mig, efter det lange, seje træk vi var igennem fra start-00'erne og frem, hvor vi hele tiden kom tættere på den her endelige triumf, det hele kulminerede med i 2008.

- Mine otte år i Spanien var udfordrende og spændende. Det var også i den periode, at vi fik vores børn - en dreng og en pige. Så både resultatmæssigt og menneskeligt var tiden i Spanien meget givende, siger Lars Jørgensen.

Beslutningen om det forestående karrierestop er taget efter grundige overvejelser. Fysisk var der ikke noget i vejen for at tage en sæson mere.

- Jeg vidste jo godt, at dagen ville komme, og jeg begyndte at kredse om det i tankerne sidste år. Det er bedre selv at tage beslutningen, end nogen kommer og siger: "Er du ikke sød at stoppe snart, nu er det ikke godt."

- Der har jeg været heldig. Også dengang jeg stoppede på landsholdet (i 2010. red.), fik jeg lov til selv at træffe beslutningen.

- Jeg synes egentlig både teknisk, fysisk og taktisk, at jeg stadigvæk godt kan begå mig. Jeg føler mere, at dedikationen og følelsen af at elske at finpudse detaljen, hvor man kommer med stor energi på arbejde hver dag, den er begyndt at dale et par procent.

- Det er derfor, at jeg føler, at jeg hellere vil stoppe nu her, mens jeg stadigvæk har rigelig motivation til at føre os igennem de sidste tre måneder, der mangler af sæsonen, siger Lars Jørgensen.

Hvad der skal ske, når KIF Kolding København går på sommerferie, ved han ikke. Men det er bestemt en mulighed at blive i tophåndbold.

- Jeg brænder stadig utrolig meget for håndbold, så det kan sagtens ende med at blive min levevej i fremtiden, men omvendt er jeg heller ikke gift ind i håndbold, så egentlig er jeg meget åben.

- Jeg har ikke haft en stor glødende drøm om at være træner, men det kan sagtens være, at den opstår nu, hvor jeg er ved at stoppe min aktive karriere.

- Andre spillere som Klavs Bruun Jørgensen og Jesper Jensen vidste allerede, da de spillede, at de skulle være håndboldtrænere bagefter. Jeg har ikke haft det på samme måde, selv om det måske ender sådan, siger forsvarskæmpen.