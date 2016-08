Lars Høgh står her sammen med Jonas Lössl og Frederik Rønnow under landsholdets træning.

Lars Høgh: Lössl og Rønnow er nærmest ens

Det bliver enten Jonas Lössl eller Frederik Rønnow, som skal stå på mål i onsdagens testkamp mod Liechtenstein i Horsens, fordi Kasper Schmeichel er ved at komme sig efter en brokoperation.

Typemæssigt er der dog ikke særlig meget forskel på de to målmænd, siger landsholdets målmandstræner, Lars Høgh, forud for tirsdagens landsholdstræning, der for begge målmænds vedkommende er sidste mulighed for at vise sig frem.