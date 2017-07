Lars Bak lever fint med misset udbrud efter hård dag

Den danske Lotto Soudal-rytter Lars Bak tilbringer langt størstedelen af Tour de France i feltet, men lørdagens 14. etape var en mulig etape at komme i udbrud på for den danske veteran.

For holdkammeraten Thomas De Gendt ramte det udbrud, som sad ude foran det meste af dagen, og så måtte Bak blive i feltet.

- Først til mølle får først malet. Sådan er det nogle gange. Der er ikke så meget at sige, lyder det fra Bak.

Efter at have trillet over målstregen og oplevet, hvordan finalen blev kørt op ad den 700-800 meter lange og stejle bakke, hvor Michael Matthews (Sunweb) sejrede, levede Lars Bak fint med ikke at have været en del af finalen.

- Det var op og ned til sidst, så det var bestemt ikke nogen udbrudsetape for mig. Det var det overhovedet ikke. Det var bare en lang dag, siger den 37-årige dansker.

- Den skulle have gas til sidst, og der blev det virkelig, virkelig hårdt. Folk er trætte, for vi har kørt to uger nu, så man slipper måske hjulet lidt lettere.

Der mangler endnu syv etaper af årets Tour de France, men få af dem er terræn, hvor det giver mening for Lars Bak at komme i udbrud.

Flere af dem er også flade, og der skal danskeren i sædvanlig stil agere udbrudsdræber for at give André Greipel (Lotto Soudal) chancen i en massespurt.