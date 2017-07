Lars Bak efter god enkeltstart: Jeg skyldte noget

Lørdagens enkeltstart i Marseille er altafgørende for toppen af klassementet, men selv om Lars Bak (Lotto Soudal) er langt fra Chris Froome (Sky) og co., så kørte han sig alligevel ud.

Da han som rytter nummer 45 rundede første mellemtid på den 22,5 kilometer lange rute i Marseille, var det i bedste tid. Og det var han glad for.

- For det første er det Tour de France. Der sidder nok to-tre seere og kigger med rundt omkring i verden, og det er altid god reklame at køre ind i bedste mellemtid, siger Lotto Soudal-hjælperytteren.

- Det er ikke Belgien Rundt, det er et kæmpe løb, så jeg synes altid, at man skal levere en eller anden form for arbejde.

Ruten var meget flad, så der blev kørt hurtigt, men der var dog en enkelt, ekstremt svær forhindring i form af en stejl bakke.

- Jeg måtte gå ned på 400 watt på de sidste 500 meter op ad den bakke derude. Der var jeg lige ved at eksplodere. Jeg var lige ved at stige af og bare trække resten af vejen op, fortæller Lars Bak.

- Man kom ind på den, og så var den én kilometer med en stigning på 10-11 procent. Det er sådan en, der fuldstændig slår rytmen i stykker.

- Alt i alt var det en god rute, men det var drønvarmt derude. Man kogte virkelig.

Sveden piblede også fra hele kroppen på danskeren, som kunne glæde sig over både at have kørt en god enkeltstart og kun have etapen i Paris søndag tilbage af årets Tour de France.

Når den erfarne dansker krydser målstregen på Champs-Élysées, har han gennemført sit syvende Tour de France.