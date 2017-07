Lars Bak: Vi står med ti brødknive for struben

Lotto Soudal har ikke fået en eneste sejr i årets løb, og holdets dansker, Lars Bak, ved godt, hvilket pres der hviler på holdet og Greipel i Paris.

- Vi står med ti brødknive for struben. Vi skal vinde, siger Lars Bak.

- Man kan ligeså godt spille højt spil og sige, at vi skal vinde. Og hvis ikke vi vinder, så drikker vi gravøl. Vinder vi, så drikker vi belgisk Trappiste og champagne.

Sidste år fik holdet en etapesejr på Mont Ventoux ved Thomas De Gendt, men Greipel havde heller ikke vundet noget før sidste etape i centrum af den franske hovedstad.

Og her slog tyskeren til. Ligesom han også vandt der i 2015. Greipel kan lave et enestående hattrick på den mest prestigefyldte sprinterscene af alle.

- Det, der taler til hans selvtillid, og som vi skal have banket ind i hovedet på ham, er, at han har vundet derinde de seneste to år, siger Lars Bak.

Derudover er mange af de øvrige sprintere udgået, og Greipel er hos bookmakerne favorit til at snuppe sejren.

Lars Bak har godt kunnet mærke, at den manglende succes har ramt den tyske holdkammerat.

- Han er en af de mest søde og rare personer, jeg kender, men jeg kan selvfølgelig godt mærke på ham, at det går ham på. Han synes jo heller ikke, det er sjovt, fortæller Bak.

Faktisk har Bak og holdkammeraterne nærmest måtte forklare Greipel, at han ikke skal have dårlig samvittighed over for dem, når de har knoklet for at give ham chancen i en massespurt.

- Han er nærmest undskyldende, og vi prøver at sige til ham "for pokker Greipel, om du vinder eller ej, skal vi jo stadig gøre vores arbejde".

- Han føler, at vi bakker ham op, og så kan han ikke levere. Det er jo sådan, det er, hvis du skal være kaptajn. Så skal du kunne leve med, at du skal levere. Det er et kæmpe pres, de altid har på sig, siger Lars Bak.