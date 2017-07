Lars Bak: Hvis bare Champs-Élysées var 20 meter længere

Søndagens runder på Champs-Élysées var årets sidste kilometer og dermed sidste chance, men Lotto Soudals tyske sprinter André Greipel kom en halv cykellængde for sent.

For første gang i sine nu syv Tour de France-deltagelser må danskeren Lars Bak (Lotto Soudal) rejse hjem, uden at hans hold har vundet mindst én etape.

Hollænderen Dylan Groenewegen (LottoNL-Jumbo) vandt foran Greipel, som ellers kom stærkt på de sidste meter.

- Hvis bare målstregen på Champs-Élysées lige havde været 20 meter længere væk, så havde han vundet, siger Lars Bak.

Rytterkonerne og personalet ved holdbussen nåede at juble, da de troede Greipel nåede frem i tide, men Groenewegens knytnæve i vejret slukkede stemningen hurtigt.

Og samme stemning var at finde inde i holdbussen, efter at Greipel for første gang i 12 grand tours ikke fik en sejr.

- Vi er skuffede. Som jeg ser det, så var Greipel stærkest. Han åbnede bare lidt for sent. Han skulle måske lige være kommet et hjul tidligere ind i det sidste sving, for så tror jeg, han havde vundet, siger Bak.

Der var en del modvind og sidevind på ruten, så Greipel var bange for at åbne for tidligt på opløbet, hvor han ellers har vundet de to seneste år.

Da han endelig åbnede, kom han med stor fart - blot for sent.

- Det er første gang, jeg har prøvet at køre Touren uden at vinde en etape. Det var så tæt på. Det er pisse ærgerligt, lyder det fra 37-årige Lars Bak.

- Målet var at vinde minimum én etape, så det er ikke så godt. Vi var virkelig tæt på i dag, men sådan skulle det ikke gå.

Sidste år vandt holdet to etaper i Touren.

Han er dog overbevist om, at han og holdkammeraterne nok skal komme hurtigt videre efter skuffelsen.

- Det er jo ikke sådan, at fordi vi står på Champs-Élysées, så er sæsonen slut. Der er San Sebatian på lørdag og London på søndag. Så kører det igen, siger Bak, som er klar til at ryste Touren af sig.

- Om en halv time er det øl, musik og damer, man tænker på.

For Lars Bak byder den kommende tid på gadeløb i Hadsten torsdag, San Sebastian lørdag og EM i Herning om to uger.