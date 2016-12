Langrendsstjerne dropper Tour de Ski for første gang

Det er første gang i karrieren, at den 13-foldige verdensmester ikke stiller til start i det prestigefyldte etapeløb, der strækker sig over halvanden uge i starten af januar.

- Jeg ærgrer mig over, at jeg ikke kan deltage i Tour de Ski, men jeg bruger den situation som ekstra motivation.

- Jeg ser nu frem mod det, som alligevel er sæsonens hovedmål, nemlig VM i Lathi, siger Northug ifølge NTB i en pressemeddelelse.

Årsagen til afbuddet er, at den 30-årige nordmand kæmper med at komme i en anstændig form. Han har slet ikke spillet nogen rolle i sæsonens første World Cup-løb.

- Han ønskede at være med, men al sund fornuft tilsiger, at dette er det rigtige at gøre. Lige nu er kroppen ikke der, hvor den skal være, og på den måde var valget let, siger Northugs træner, Stig Rune Kveen, til NTB.

Med i alt 13 etapesejre gennem årene er Petter Northug den suverænt mest vindende herreløber i Tour de Ski-sammenhæng.

Trods sine mange etapesejre har han dog haft svært ved at nå helt til tops i det samlede regnskab.

Det er kun blevet til én samlet sejr, nemlig i 2015. Den fik han endda på skrivebordet, fordi vinderen, landsmanden Martin Johnsrud Sundby, blev dømt for at have overtrådt dopingbestemmelserne.