Landstræneren er utilfreds med VM-holdets største navne

Midt i glæden over, at ishockeylandsholdet med 4-3 over Slovakiet fik sin første sejr ved VM, vækker det bekymring, at holdets største profiler fortsat ikke for alvor er kommet ind i turneringen.

Der var på forhånd store forventninger til førstekæden med topspillere som Peter Regin og Nikolaj Ehlers, men den fungerer langt fra som håbet, erkender landstræner Jan Karlsson.