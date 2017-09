Landstræner udtager trup uden Fuglsang til VM i cykling

Ikke helt uventet er der ikke blevet plads til Jakob Fuglsang, der i sidste uge gjorde comeback efter en operation for et brækket kraveben.

Den danske OL-sølvvinder indgår ikke i truppen på seks mand, der søndag 24. september skal køre med i mændenes linjeløb ved VM.

Michael Valgren og Magnus Cort var forhåndsudtaget til VM, og de bliver suppleret af Michael Mørkøv, Christopher Juul-Jensen, Søren Kragh Andersen og Mads Pedersen.

- Holdet taler egentligt for sig selv. Alle rytterne er formmæssigt på toppen, og jeg har en forventning om, at vi kommer til at spille en betydelig rolle i løbet, siger Anders Lund i en pressemeddelelse.

Søren Kragh Andersen er Danmarks joker i VM-løbet, der er et langt et af slagsen. Rytterne skal ud på i alt 276,5 kilometer, inden der kåres en ny verdensmester.

- Kaptajnsrollerne ligger fortsat hos Valgren og Cort, men Søren Kragh Andersen har med en stor Vuelta kørt sig til en fri rolle i finalen, siger landstræneren.

Den danske mester Martin Toft Madsen får selskab af Lasse Norman Hansen på elitens enkeltstart, der køres onsdag 20. september. Ruten her er 31 kilometer lang.

Det danske U23-hold til linjeløbet udgøres af Casper Pedersen, Mikkel Bjerg, Kasper Asgreen, Michael Carbel, Mikkel Honoré og Jonas Gregaard.

Kasper Asgreen, Mathias Norsgaard Jørgensen og Mikkel Bjerg kører U23-enkeltstart, og her synes der at være særdeles store muligheder for at hente en dansk medalje.

VM-ugen i Norge begynder søndag 17. september med holdløb - og slutter søndag 24. september med elitens linjeløb.

Forsvarende verdensmester er Peter Sagan, der har vundet de to seneste år på ruterne i USA og Qatar.