Landstræner om brat stop: Beslutningen var nem

Efter fire år som træner for kvindelandsholdet i fodbold har Nils Nielsen valgt at sige stop.

EM-sølvmedaljerne i Holland i sommer blev både kulminationen og endestationen i jobbet.

- Jeg synes, det er et godt tidspunkt at skifte på i forhold til, at holdet er et sted, hvor der skal ske noget nyt for at rykke yderligere på det.