Landstræner øjner stor dansk medaljehøst ved EM i cykling

- Vi har store forventninger, for der er flere gode muligheder. Samlet set vil vi gerne have fire medaljer, siger landstræneren om de danske EM-forventninger på tværs af alle aldersklasser.

Hvis alt går vel kan en af medaljerne komme i søndagens linjeløb for eliteherrer, hvor sprinteren Magnus Cort er det bedste danske kort.

- Vi forventer, at vi er meget synlige i linjeløbet, og at vi kommer til at gøre en rigtig god figur. Top-5 er en realistisk målsætning, men når man siger det, så vil vi jo også gerne have medalje, siger Anders Lund.

Cort bliver hjulpet på vej af et stærkt dansk hold med blandt andre Lars Bak, der netop har kørt Tour de France.

Og det er ikke kun Cort, som der er store forventninger til.

På de første dage ved EM venter Anders Lund sig store ting af de unge, danske ryttere. Blandt andre Kasper Asgreen, der ventes at kæmpe med om medaljerne på U23-enkeltstarten.

- Han har vist højt niveau hele året og er godt kørende. Så han er et godt bud på en medalje, lyder det fra landstræneren.

EM i cykling afholdes i år for blot anden gang nogensinde. Derfor har det heller ikke helt samme status i cykelkredse som eksempelvis verdensmesterskaberne. Noget, som startlisten også bærer præg af.

- Det er klart, at specielt for herreeliten er der mange løb i løbet af et år, og EM har måske ikke endnu helt fået den plads, som det fortjener, siger den danske landstræner og fortsætter:

- Cykling er en traditionsrig sport, hvor historikken betyder meget. Og løbet har ikke så meget historie, så det er stadig i en etableringsfase.

Den forsvarende europamester Peter Sagan er blandt andre fraværende i søndagens løb, efter at han sidste år vandt den første udgave af EM.

Den danske landstræner understreger dog, at han glæder sig til løbet.

- Nu er vi på hjemmebane, og vi kan mærke stemningen. Det betyder rigtig meget, lyder det fra Anders Lund.

EM i cykling køres i Herning fra 2.-6. august.