Landstræner godkender pointfattig VM-start

Efter at have indsamlet otte point i de første to grandprixer styrtede Nicki Pedersen i slutningen af maj og meldte afbud til de to seneste grandprixer samt lørdagens grandprix, der er det eneste på dansk jord i denne sæson.

Her vil Niels-Kristian Iversen forsøge at rejse sig efter et skuffende grandprix i Prag, hvor den vestjyske speedwaykører indsamlede blot tre point. Han har nu 28 point i alt.

Med to tredjedele tilbage af VM-serien har esbjergenseren ni point op til ottendepladsen, som han som minimum skal nå, hvis han vil garanteres en plads i næste års VM-serie.

- Lige nu ligger jeg som nummer 11, og her har jeg ikke tænkt mig at rode rundt alt for længe, så jeg forventer at få det vendt rundt igen og score en masse point, siger Iversen.

Hans Nielsen vurderer, at Iversen er ramt af polske ligaregler om, at speedwaykørere kun må køre i tre lande i alt.

- Problemet med Iversen er, at han ikke kørte i England på grund af de dumme regler, den polske liga lavede.

- Både han og Peter Kildemand ville gerne køre i Polen, Sverige og Danmark, så de har ikke haft så mange løb i år, siger Hans Nielsen.

Iversen er dog uenig.

- Jeg har ikke kørt helt så mange løb i opstarten, som jeg plejer at gøre, men det betyder ikke så meget rent præstationsmæssigt. Jeg kan i hvert fald ikke bruge det som dårlig undskyldning.

- Jeg har kørt godt siden sidst, og mit grej har det rimelig godt for tiden. Så der skulle gerne komme nogle point på kontoen nu her, siger han.

Peter Kildemand har som reserve for Nicki Pedersen kørt to grandprixer, og selv om han blot scorede ét point i første forsøg, scorede han otte point i Tjekkiet.

- Kildemand begynder at vise gode takter. Han har haft en rimelig start på sæsonen, i hvert fald en bedre start end sidste år, men særligt de seneste par uger har han haft rigtig gode løb. Jeg forventer at se en Kildemand i topform, siger Hans Nielsen.

Grandprixet i Horsens begynder klokken 19.