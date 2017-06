Landstræner forudser svært DM-løb for stjernerne

Da Bjarne Riis stod i spidsen for sit World Tour-hold, hvad enten navnet var CSC, Saxo Bank eller til sidst Tinkoff, kom holdet altid med et ekstremt stærkt mandskab, som dominerede DM i linjeløb.

Allerede sidste år så man, at de danske World Tour-ryttere, som nu er spredt ud på forskellige hold, havde det svært ved DM, fordi der højst var to mand fra samme hold.

Stjernerne skal med andre ord klare sig på egen hånd, og i år bliver det end sværere mod de stadigt stærkere danske kontinentalhold, mener landstræneren.

- DM handler om at komme i overtal, for det er den nemmeste måde at vinde det på, og der har kontinentalholdene en kæmpe fordel - også set i lyset af, at de i år alle sammen har et rigtig højt niveau, vurderer landstræner Anders Lund.

Det er hold som Almeborg-Bornholm, Coloquick-Cult, Riwal, Giant-Castelli og Veloconcept, som alle kommer med et tocifret antal ryttere til linjeløbet.

Til sammenligning er Astana med Michael Valgren, Matti Breschel og Jesper Hansen det bedst repræsenterede World Tour-hold.

- Jeg tror faktisk, de professionelle vil få det svært i år, fordi niveauet på kontinentalholdene er så højt, samtidig med at de vil kunne bringe sig i en overtalssituation, forudser Anders Lund.

Sidste år tog Alexander Kamp (Veloconcept) DM-titlen, da han kørte for det nu lukkede Stölting-hold, som havde syv mand med til linjeløbet.

Her udnyttede holdet det mandskabsmæssige overtal over for de ensomme World Tour-ryttere til at bringe Kamp i vinderposition.

Samme taktik vil hans nuværende hold, Veloconcept, anvende, fortæller sportsdirektør Michael Skelde.

- Vi skal åbne cykelløbet lidt tidligere, end profferne har lyst til at åbne op, så de skal frem og tage noget initiativ.

- Vi skal få dem på bagkant, så vi får en mulighed for at køre lige op med dem i en finale, forklarer han.

- Fordelen for os i forhold til Magnus Cort (Orica-Scott) og de andre proffer er jo, at vi har lidt flere strenge at spille på, så vi har mulighed for at blande kortene en enkelt gang eller to mere, end de har.

Skelde ved dog også godt, at det er et must at udmanøvrere stjernerne taktisk.

- Om det er Michael Valgren eller Magnus Cort, så kan de jo nogle forskellige ting, som vi skal være opmærksomme på.

- Vi skal have dem ud at arbejde tidligt eller sætte os i en situation, hvor de slet ikke bliver en del af en finale, siger Michael Skelde.

Den flade DM-rute ved Grindsted strækker sig over mere end 200 kilometer.