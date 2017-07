Landstræner efter testklø: Vi var bedre end EM-favorit

Det danske kvindelandshold har gode muligheder for udfordre de bedste nationer om to uger til EM i Holland.

- Det er træls at tabe en kamp, hvor vi på mange parametre er bedre end modstanderen.

- Vi skabte flere chancer end dem, og så er det irriterende at tabe, siger Nils Nielsen.

Danskerne producerede masser af chancer i åbent spil, men det blev kun til den ene scoring, som holdets stjerne Pernille Harder sendte i nettet til 1-1 på et direkte frispark efter pausen.

- Vi har et meget levende angrebsspil, når vi gør det godt, og vi gør det svært for vores modstandere at forsvare, fordi spillerne ofrer sig og tager nogle løb i feltet.

- Det, der mangler, er, at vi får puttet målene ind, når vi har chancerne. Og så skal vi stoppe med at lave fejl, siger Nils Nielsen og fortæller, at han så klare danske fejl ved de to engelske scoringer.

- Nu har vi 14 dage til at få rettet de her småting, og så skal vi sgu nok være der til EM. Vi kan godt være med mod de allerbedste hold, fastslår han.

Den danske 1-1-målscorer Pernille Harder ser også frem mod EM med fortrøstning.

- England er en af favoritterne til EM.

- Jeg synes, at vi stod godt op imod dem, og vi spillede en fin kamp. Vi fik spillet os til chancer og havde muligheder for at score mere end et mål.

- England fik to mål, men ellers husker jeg ikke rigtig, at de havde de store chancer, siger Pernille Harder.

Danmark møder Østrig i næste uge i den sidste testkamp før EM, hvor danskerne er havnet i gruppe med Belgien, Norge og de hollandske værter.