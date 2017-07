Landstræner: De unge skal gribe chancen ved svømme-VM

- Det er vigtigt, at de unge griber chancen. De har mest at vinde, og de er klar til det, siger canadieren.

- Det er jo bare svømning. Ja, der er flere mennesker, og der er mere opmærksomhed fra omverdenen, men det er ikke anderledes end det, de gør til dagligt. Så de skal levere deres bedste og få det resultat, de er i stand til at opnå.

Dansk Svømmeunion betragter VM i Budapest som første del af en tretrinsraket frem mod hovedmålet: De Olympiske Lege i Tokyo 2020.

Langbanemesterskaberne i Budapest i år, EM på langbane i Glasgow i Skotland næste år og VM på langbane i Gwangju i Sydkorea 2019 bliver de tre centrale målepunkter.

Derfor er der fokus på udvikling, fortæller Boles.

- Udvikling er det vigtigste, og det er vigtigt, at de står sammen som et hold. De er nødt til at støtte hinanden for at opnå de resultater, vi tror og håber på, de er i stand til.

Svømmerne har tidligere på året været til stævner i Frankrig og Italien. Først og fremmest for at svømme, men også for at blive tømret sammen som et hold.

Og træneren roser måden, hvorpå de mere rutinerede svømmere har budt velkommen til de nye svømmere.

- De ældre er gode holdkammerater for de yngre. De viser debutanterne vejen frem. Det gør de først og fremmest ved at være dygtige svømmere, men de er også gode mentorer for de unge, og det er jeg imponeret over.

- Så de nye føler sig trygge, og de ved, at de hører til på holdet, siger Boles.

Blandt de mere kendte navne på holdet, der er i Budapest, er Rikke Møller Pedersen, Pernille Blume og Viktor Bromer.