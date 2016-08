Landskampe forstyrrer Mourinhos forberedelse til derby

Det mærker Manchester United-manager José Mourinho, og han lægger ikke skjul på, at det irriterer ham en smule, at optakten til derbyet mod Manchester City næste lørdag bliver forstyrret.

- Vi har lige nu otte markspillere og Sam Johnstone på mål. De andre har vi sendt afsted, og vi aner ikke, i hvilken tilstand de kommer tilbage.

- Vi ved ikke, hvordan de træner, hvordan de restituerer og hvordan deres liv ser ud, når de er med deres landshold, siger Mourinho til Manchester Uniteds tv-station, MUTV.

De europæiske spillere vender allerede tilbage til deres klubhold efter weekenden, men de sydamerikanske spillere vil være længere væk.

- Nogle af spillerne kommer først fredag. Først 24 timer før kampen mod Manchester City kommer Sergio Romero, Marcos Rojo og Antonio Valencia tilbage, fortsætter Mourinho.

Manageren kalder det "en kompliceret situation", men han erkender, at det er konsekvensen af at indkøbe dygtige spillere til sit hold.

- Vi ved jo, at det er sådan, når vi har den slags spillere. Jeg kan godt lide, at spillerne er væk, for det betyder jo, at de er på landsholdet.

Når Manchester United 10. september får Manchester City på besøg, mødes Mourinho igen med sin tidligere rival Pep Guardiola, som nu er manager i Manchester City.

De to kæmpede hårde kampe, da Mourinho stod i spidsen for Real Madrid og Guardiola for FC Barcelona.