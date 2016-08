Jannik Vestergaard kommer efter alt at dømme til at udgøre et tremandsforsvar med Simon Kjær og Andreas Christensen i VM-kvalifikationen.

Landsholdsstopper ser stor fordel i Gladbach-samarbejde

- Jeg tror kun, det er en fordel, at man kender hinanden. Vi kender også de andre på landsholdet, så det er ikke fordi, man møder ind og ikke ved, hvem man spiller ved siden af.

- Men selvfølgelig er der en fordel i, at man kender hinandens mønstre, styrker og svagheder. Og hvad man hver især plejer at gøre, når man kommer ud i en given situation, siger han.

- På den måde kan man måske være på forkant med nogle situationer uden at kommunikere.

- Det er måske en brøkdel af et sekund, du så kommer tidligere på en bold, og måske kan det gøre, at du stopper et angreb. Det, at man ved, hvad den anden vil uden at kommunikere, er den største fordel, siger Jannik Vestergaard.

Landsholdet har taget hul på en landsholdsuge med to kampe. Første opgave er testkampen mod Liechtenstein på onsdag.

Her er det vigtigt at få testet spillestilen mod et kompakt hold før mødet med Armenien i VM-kvalifikationen søndag, mener Jannik Vestergaard.

- Der venter os en svær opgave mod et hold, der kommer til at stå kompakt, forsvare med mange folk og lukrere på kontraaktioner. Det skal vi stå imod.

- Der venter os nogenlunde den samme form for fodbold, som der venter os på søndag, så på den måde er det en udmærket test. Vi går ind for at vinde den og for at stå bedst muligt rustet til søndag, hvor det gælder for alvor, siger han.

Forsvarsspilleren understreger, at holdet endnu ikke er der, hvor det gerne vil være spillemæssigt. Men det er heller ikke det vigtigste.

- Vi skal sørge for at vinde vores kvalifikationskampe. Det kan se pænt ud eller mindre pænt ud, men i sidste ende gælder det om at vinde, siger han.