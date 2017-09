Landsholdsspillere vil genbruge fysisk spillestil

Det vurderer Christian Eriksen og Nicolai Jørgensen, der begge kom på måltavlen i sejren. Om taktikken skal bruges igen allerede mandag i udekampen mod Armenien, er spillerne dog ikke sikre på.

- Jeg tror helt sikkert, at vi kan bruge den opskrift igen senere. Jeg ved ikke, om det lige bliver sådan, vi spiller mod Armenien, for vi har kun haft fokus på kampen mod Polen, så det må vi se på nu.

- Men det er lang tid siden, vi har været så kyniske og dominerende i en landskamp, og det skal vi tage med til Armenien, siger Christian Eriksen.

Han suppleres af angriberen Nicolai Jørgensen, der sammen med den nylancerede kantspiller Andreas Cornelius og den fremstormende højre back Henrik Dalsgaard var skydeskiverne for de lange danske bolde.

- Jeg ved ikke, om det skal være vores nye plan A, men det fungerer, og det er positivt.

- Hvis vi leverer i nærkampene på samme måde og har samme energiniveau, så bliver vi svære at slå. Modstanderne vil blive trykket godt ned, når vi har så meget fysik på banen, siger Nicolai Jørgensen.

Han vil ikke betegne spillestilen som primitiv. Derimod fremhæver han, at de danske fans i Parken fredag virkede begejstrede over de mange vundne dueller højt på banen.

- Der var stemning for den stil, for folk kan godt lide at se, at der bliver kæmpet for trøjen, og at alle giver alt for deres land, siger Nicolai Jørgensen.

Åge Hareide har frem til mandag aften til at tænke over, om han vil bruge samme taktik i Armenien.