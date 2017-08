Landsholdsspillere er faldet godt til i nye klubber

- Overordnet set er det interessante og gode klubskifter for spillerne. De har fundet en god hylde, og det var noget af det samme, vi så sidste år, hvor flere spillere også foretog et rigtig godt klubskifte, siger Hareide.

Nordmanden fremhæver Jonas Lössl og Mathias "Zanka" Jørgensens skifter til Premier League-oprykkeren Huddersfield som to af de mest interessante klubskifter.

De to danskere har fået fuld spilletid, og der er ikke scoret på Huddersfield i de tre første ligakampe.

Selv mener "Zanka", at han har truffet et godt valg, og at det har været nemt at falde til i England efter skiftet fra FCK.

- Det var et kulturskifte på et eller andet punkt, men det er gået rigtig godt. Skiftet er også blevet lettere af at have to landsmænd i truppen (Lössl og Philip Billing, red.), det giver noget tryghed.

- Det er anderledes at være i rollen som underdog, men vi har som hold fået en god start på Premier League, og personligt har jeg haft held med et par rigtigt godt præstationer, siger "Zanka".

Hans tidligere FCK-kammerat Andreas Cornelius er ligeledes skiftet væk fra de danske mestre i sommerpausen. Han er nu hos Atalanta i Serie A, hvor han foreløbig har spillet to kampe.

- Det er gået rigtig fint, og jeg er faldet godt til. Jeg har prøvet at skifte til udlandet en gang før i min karriere, og den erfaring har jeg brugt.

- Den største forskel på Atalanta og FCK er, at vi træner hårdere, men det er kun med til at gøre mig bedre, siger Cornelius.

For Viktor Fischer og Lukas Leragers vedkommende gælder det, at det er anden sommer i træk, at de skifter klub.

Forskelligt er det dog, at Viktor Fischer skifter efter reservestatus i England, mens Lerager skifter som en profil fra belgisk fodbold.

- Jeg havde en rigtig god følelse sidste år, da jeg skiftede til Middlesbrough. Det gik ikke, som jeg gerne ville have det til, siger Viktor Fischer.

- Jeg har egentlig den samme følelse med skiftet til Mainz i år, som jeg havde sidste år med skiftet til Middlesbrough, men bare lige med nogle ting i baghovedet, som gør, at det føles endnu mere rigtigt nu.

- Indtil videre har jeg trænet godt og spillet i begge vores kampe, så det er meget lovende, siger Fischer.

Lukas Lerager skiftede sidste sommer fra Viborg til Zulte Waregem, og nu er turen gået videre til franske Bordeaux. Han har allerede scoret og været på rundens hold i Ligue 1.

- Jeg regner ikke med, at jeg skal skifte igen næste sommer. Jeg kan allerede mærke nu, at jeg er skiftet til en liga med et meget højere fodboldniveau.

- Jeg har heldigvis fået spilletid, og får jeg mere af det, så bliver det også nemmere at bide sig fast omkring landsholdet, siger Lukas Lerager.

Følgende ni spillere i landsholdstruppen har skiftet klub: Jonas Lössl (leje), Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen, Andreas Christensen (retur efter udleje), Simon Kjær, Henrik Dalsgaard, Lukas Lerager, Viktor Fischer og Andreas Cornelius.