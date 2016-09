Landsholdsspillere: Vi er nået langt med Hareides-system

- Jeg synes, vi er, hvor vi skal være. Vi har fået det ud af testkampene, som vi gerne ville. Spillemæssigt har det været lovende, og det skal vi tage med ind til VM-kvalifikationen, hvor der kommer en helt anden intensitet, siger midtbanestjernen Christian Eriksen.

Åge Hareide har primært svoret til en 3-5-2-formation, og det passer ifølge anfører Simon Kjær perfekt til det spillermateriale, der er til rådighed.

- Holdet ser rigtig, rigtig spændende ud. Den trup, vi har nu, passer rigtig godt til systemet, og jeg synes, vi får bygget mere og mere på fra kamp til kamp. De to sidste kampe har vi vundet med samlet 9-0, og det giver også selvtillid, siger Simon Kjær.

13 gange har Danmark scoret i Åge Hareides fem testkampe frem mod VM-kvalifikationen.

En del af forklaringen er de mange flere løb i feltet, som de danske spillere får mulighed for at tage, siger angriberen Yussuf Poulsen, som er vild med nordmandens offensive spillestil.

- Vi skaber mange chancer i øjeblikket, og holdet fungerer meget fint. Det er sjovt at spille på et hold, der vil frem ad banen. På klubplan spiller jeg også på et hold (RB Leipzig, red.), der presser højt og vil frem ad banen hele tiden, og den måde elsker jeg at spille fodbold på, og det passer godt til mig, siger Yussuf Poulsen.

Angriberen kan se en stor udvikling i forhold til de to kampe i marts, hvor Åge Hareide indledte karrieren som dansk landstræner.

- Jeg synes, vi er kommet langt i forhold til de første kampe. Det har været noget af en omvæltning med et nyt system og den måde, som vi skal agere på, når vi ikke har bolden.

- Men jeg synes, at vi for det meste har vist, at vi er gode til at få omsat den måde, som Åge gerne vil spille på.

- Det viste vi også i onsdags mod Liechtenstein, selv om det ikke var verdens bedste hold. Vi sparkede boldene ind, selv om de stod med 11 mand bag bolden, siger Yussuf Poulsen.