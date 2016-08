Landsholdsprofil: Ulrik Wilbeks farvel er en lortesag

Kasper Søndergaard ærgrer sig over, at Ulrik Wilbek har trukket sig som sportschef efter OL-guldet.

Det mener landsholdsbacken Kasper Søndergaard, der var med til at vinde OL-guld i Rio for lidt over en uge siden.

Det er på alle måder en ærgerlig sag, at Ulrik Wilbek tirsdag så sig nødsaget til at stoppe som sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

- Jeg synes selvfølgelig, det er ærgerligt, at Ulrik stopper, det er klart. For det er en lortesag.

- Men jeg håber, at de finder ud af det, så vi kommer ud af det her. For jeg synes, det er ærgerligt, at man oven på en god oplevelse så får en dårlig, siger Kasper Søndergaard til TV2 Sport.

Tv-stationen har tidligere kunne fortælle om, hvordan Ulrik Wilbek midt under OL holdt et møde med flere landsholdsspillere om fremtiden for landstræner Gudmundur Gudmundsson.

Her skulle spillerne ifølge TV2 Sport have fået at vide af Wilbek, at det var en mulighed at skille sig af med landstræneren.

- Jeg synes, det er en sag, hvor vi spillere står lidt udenfor. Vi har i hvert fald holdt et møde, hvor vi synes, at vi helst ikke vil kommentere på de der ting. Fordi der er nogen, der ved noget, og der er nogen, der ikke rigtig ved noget, siger Kasper Søndergaard.