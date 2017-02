Landsholdskaptajnen jagter karrierens første titel

Men Morten Green har aldrig prøvet at vinde sølvtøj i de mange klubber, han har optrådt for i en ellers succesrig karriere.

- Jeg har i mange år spillet i klubber, som ikke har haft niveauet til at vinde mesterskaber. Jeg har været med i slutspil flere gange, men har aldrig været så heldig at få det hele til at kulminere og vinde en titel.

- Det er ikke så let, og man skal både være dygtig og heldig at være på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, siger Morten Green.

Rungsted vandt senest pokalturneringen i 2000, men på det tidspunkt havde en ung Morten Green allerede forladt barndomsklubben for at skabe sig en karriere i svensk ishockey.

- Pokalturneringer findes ikke i udlandet, så den har jeg ikke haft så mange chancer for at vinde. En titel er en titel. Der er to at spille om i dansk ishockey, og pokalen er den ene. Det vil betyde meget for klubben, siger han.

Den 35-årige landskampsrekordholder er i gang med at afsone en karantæne på fire spilledage i Metal Ligaen, men han er spilleberettiget i pokalfinalen mod et flyvende Aalborg-hold, der har været sæsonens bedste hold indtil nu.

Rungsted kommer på hårdt arbejde, og optakten har ikke været den bedste. Efter et fint efterår har 2017 mildest talt været en sløj omgang for nordsjællænderne.

- Vi havde en dårlig periode mellem jul og nytår, hvor vi havde stort mandefald på holdet. Det tog utrolig hårdt på os, og siden har vi haft svært ved at finde melodien.

- Vi arbejder hver dag på at vende den trend, vi har ramt. Pokalfinalen vil være et ypperligt tidspunkt at få det vendt, lyder det fra Green.

Kampen er placeret på et tidspunkt, hvor alle klubber primært spejder frem mod DM-kvartfinaleserien, der begynder næste fredag.

Men en succesoplevelse søndag vil give ranke rygge og stive selvtilliden af inden sæsonens afgørende uger.

- Det vil være et perfekt springbræt på vej ind i slutspillet, hvis man kunne få en titel i ryggen. Alle er helt "hypet" op for at vinde, siger Morten Green.

Pokalfinalen spilles søndag aften klokken 19 i Hørsholm Skøjtehal.