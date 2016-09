Nicolai Jørgensen ærgrer sig over en af sine brændte chancer i søndagens 1-0-sejr over Armenien.

Landsholdsangriber vil se større skarphed mod Polen

Angriberen Nicolai Jørgensen havde chancer i både første og anden halvleg i søndagens 1-0-sejr over Armenien i VM-kvalifikationen, men han havde ikke samme skarphed som i onsdagens testsejr over Liechtenstein, hvor han scorede to gange.

Landsholdets næste kvalifikationskamp er på udebane mod Polen i oktober, og der har de danske spillere ikke råd til at brænde lige så store chancer, siger angriberen, som også giver banen en del af skylden for uskarpheden.

- Kombinationsspillet var hurtigt, når vi endelig kom op på den sidste tredjedel. Vi fandt hinanden godt, og det er lidt ærgerligt, at vi ikke fik scoret to eller tre mål mere i dag. Vi havde chancer i dag, som vi skal score på, når vi spiller i Polen.

- Jeg havde selv to-tre chancer, som godt kunne have givet mål, men banen var rigtig svær i dag. Det havde regnet hele dagen. Hvis vi havde haft en lidt lettere bane, så havde vi også scoret flere mål i dag.

- Banen blev for blød og for hurtig. Vi lavede selv nogle fejl på grund af, at banen var som den var. Men det kunne de ikke omsætte til noget, fordi den sjuttede så meget, siger Nicolai Jørgensen.

Trods de danske afbrændere er der en masse opløftende svar at tage med videre i VM-kvalifikationen, siger han.

- Den første kamp er altid svær, og der er en del nerver. Der har været et langt oplæg til den her kamp, så jeg tror, at alle er lettede over, at vi fik tre point.

- Jeg synes, præstationen var god. I perioder spillede vi rigtig god fodbold, og det skal vi tage med videre, og så skal vi blive endnu dygtigere, siger Nicolai Jørgensen.

Danmark møder Polen i Warszawa 8. oktober.