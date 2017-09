Landsholdsanfører Simon Kjær: DBU vil skabe splittelse

Simon Kjær mener, at DBU prøver at skabe splittelse blandt spillerne ved at nægte at indgå kollektive aftaler og i stedet tvinge spillerne til individuelt at indgå en aftale. Det siger landsholdsanføreren til Ekstra Bladet.

- Vi har som landsholdsspillere stået sammen om at forhandle med DBU i årtier. Men nu forsøger DBU at splitte os med den her mærkelige påstand, selv om vi indtil nu har lavet masser af aftaler i fællesskab.

- Når Danmark har klaret sig godt internationalt, er det, fordi vi står sammen. Der findes ikke et eneste fodboldhold i verden, som ikke bliver bedre af at stå sammen. Derfor er det også meget overraskende at blive truet, lige netop fordi vi viser sammenhold og står sammen, siger Simon Kjær.

I DBU forstår kommunikationschef Jakob Høyer ikke Kjærs udsagn om, at unionen ikke er interesseret i at indgå en kollektiv aftale.

- Det er simpelthen ikke rigtigt. Vi har i de sidste ti dage forhandlet om en kollektiv aftale. Så præmissen for udtalelserne er ærgerlig og misforstået.

- Vi er og har altid været med på, at Spillerforeningen ønsker en solidarisk fordeling af de penge, der er til rådighed. Det har vi slet ikke noget imod, siger Jakob Høyer søndag til Ritzau.

- Jeg er ekstremt ærgerlig over de her misforståelser, og jeg er ærgerlig over, at det virker som om, at Spillerforeningen bruger mere tid på at skabe de her misforståelser end at skabe en løsning, tilføjer han.

Spillerne ønsker bedre økonomiske vilkår og et bedre sportsligt setup i form af blandt andet bedre træningsfaciliteter, kost og behandlingsmuligheder.

For DBU er det afgørende ikke at blive betragtet som arbejdsgiver, når spillerne optræder i landsholdssammenhæng. Det mener spillerne ellers, at DBU bør.

- Det, som er vigtigt for os, er, at det er klubberne, som er spillernes arbejdsgiver og ikke DBU. Det vil være i strid med normen i idrætslivet og skabe en masse unødig forvirring.

- Vi vil gerne skabe gode vilkår for dem, hvor de er godt stillet forsikringsmæssigt og får gode honorarer. Det er det, vi forhandler om i øjeblikket, siger Jakob Høyer.

DBU og Spillerforeningen meddelte lørdag, at forhandlingerne genoptages søndag klokken 17.

Bliver parterne ikke enige her, samles kvindelandsholdet ikke mandag som planlagt, og dermed er fredagens EM-revanche i Horsens mod Holland i alvorlig fare for at blive aflyst.