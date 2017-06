Landsholdets åbenmundede angriber: Jeg er bare ærlig

I en strømlinet fodboldverden, hvor kontroversielle udtalelser normalt bliver holdt i private rammer, skiller den danske landsholdsangriber sig ud som en mand, der gerne lufter sin utilfredshed for hele verden.

Som eksempelvis i april, da han i et interview på TV3 Sport undrede sig over, at det i hans øjne var den direkte vej til landsholdet, hvis man floppede i en udenlandsk klub og derpå vendte hjem til FC København.

Hvor andre ville have holdt de tanker for sig selv, valgte Braithwaite den modsatte løsning. Han ved, det kan give ham tæsk, men han har ikke tænkt sig at ændre facon.

- Jeg spekulerer ikke så meget på, hvad omverdenen tænker om mig. Det må de gøre, som de vil. Jeg er en ærlig person, og hvis jeg tænker noget, så siger jeg det, som det er, siger Martin Braithwaite.

Efter fire sæsoner som stamspiller - og senest anfører - i den franske liga har han haft svært ved at forstå, at der ikke har været mere bud efter ham i landsholdssammenhæng.

Det var det, han gav udtryk for i det opsigtsvækkende interview. Det var ikke ment som en kritik af de landsholdskolleger, der har "floppet i udlandet" og derpå har fået karrieren på ret kurs i FCK.

- Nogle gange er det lidt kedeligt altid at give de samme svar, så hvis jeg har noget på hjerte, så siger jeg det. Jeg vil ikke stå og lyve.

- Hvis der er nogen, der føler sig trådt over tæerne, så er det ikke, fordi jeg vil være efter dem. Jeg siger bare min mening. Vi bor jo i et land, hvor man gerne må ytre sig, siger Martin Braithwaite.

Han fortæller, at nogle af holdkammeraterne har grinet af interviewet. Meget mere har han ikke hørt for sine udtalelser.

Landstræner Åge Hareide vælger den positive vinkel og fremhæver, at Braithwaite bare brænder for at spille på landsholdet.

- Ja, jeg vil rigtig gerne spille på det her landshold. Jeg har masser af ambitioner i min karriere, og en af dem er at komme til VM. Jeg vil dø for at komme til VM, siger Martin Braithwaite.

At dømme ud fra torsdagstræningen i Almaty ser han ud til at få ønsket om spilletid opfyldt mod Kasakhstan på lørdag.

Braithwaite var i øvelserne på "A-holdet" i en angrebstrio med Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen.