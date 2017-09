Landsholdet forventer defensive polakker i Parken

Landstræner Åge Hareide forventer, at Polen vil forsøge sig med samme defensive opskrift, når de to hold mødes fredag aften i Parken.

- Vi var lidt naive, da vi spillede mod dem dernede. Jeg blev overrasket over, at de stod så defensivt på hjemmebane, men jeg tror, at de vil bruge samme taktik igen. Det vil være logisk.

- Det er en hjemmekamp, som vi skal vinde, og derfor skal vi angribe. Men vi skal være i bedre balance, så vi ikke bliver fanget af deres kontraangreb igen, siger nordmanden.

Et defensivt polsk udgangspunkt kan virke paradoksalt, når flere af holdets største stjerner findes længere fremme på banen.

Foruden topscorer Robert Lewandowski kan også stærke offensive spillere som kantraketterne Jakub Blaszczykowski og Kamil Grosicki, motoren Piotr Zielinski og Napoli-bomberen Arkadiusz Milik gøre ondt på de fleste forsvar.

Hareide er overbevist om, at han har været meget grundig i sine forberedelser.

- Jeg har brugt hele sommeren på at studere Polen, og jeg er godt nok træt af dem, så det bliver dejligt at blive færdig med dem, siger Hareide.

Også Christian Eriksen forventer, at Danmark vil være det mest angrebsivrige hold.

- Vi har lært en del om, hvordan Polen spiller efter den første kamp dernede. De var meget mere defensive, end vi havde regnet med.

- Nu forventer jeg, at de vil spille ligeså defensivt i Parken, så vi skal have dem åbnet op, og så skal vi udnytte de chancer, vi får, siger Christian Eriksen.

Angriberen Nicolai Jørgensen er formentlig blandt de spillere, der skal gøre ondt på de defensive polakker. Energi og tempo bliver en nøgle til at åbne forsvarsblokken, mener han.

- Forhåbentlig kan man se på vores spil, at vi har mere brug for de tre point, end Polen har. Vi må ikke løbe ud med hovedet under armen, for det kan de straffe, men vi skal komme med et energisk og hurtigt spil, siger angriberen.

Polakkerne skal dog nok ikke satse på at være alt for defensive.

Holdet har ikke scoret i en officiel A-landskamp i Danmark siden 1977, da polakkerne ikke regner en OL-kvalifikationskamp fra 1983 foran 700 tilskuere i Aarhus for at være officiel.

Det vil være op til blandt andre Robert Lewandowski at lave den ufarlige polske statistik om. Han scorede hattrick i de to holds seneste møde.