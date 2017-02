Landin efter sejr: Perfekt tidspunkt at ramme niveauet

Håndboldgrundspillet går ind i sin afgørende fase, og KIF ligner et hold, som er ved at finde sig selv.

Og det glæder landsholdsfløjen Magnus Landin.

- Det er nu i denne halvdel af sæsonen, at de store hold skal toppe, hvis man skal med i slutspillet og have gode placeringer for at få point med (i slutspillet), siger Landin.

Sejren over formstærke Skjern var endnu et skridt på vejen for KIF.

- Nu slog vi det måske bedst spillende hold i øjeblikket på deres hjemmebane, så det kan forhåbentlig være et skridt videre for os, siger Landin, der også var glad for at vaske weekendens plet væk.

Her blev det til nederlag i både semifinale og bronzekamp ved Final 4-stævnet i pokalturneringen.

- Vi vidste godt, at det havde været en hård weekend, og at der skulle ske et eller andet for, at vi kunne komme videre, siger han.

Og det skete mod Skjern, som søndag kunne løfte pokaltitlen efter finalesejr over Bjerringbro-Silkeborg.

Den finalesejr var ifølge Skjern-træner Ole Nørgaard en del af forklaringen på den sløje indsats mod KIF.

- Jeg kan ikke udelukke, at oplevelsen (pokalsejren, red.) var så intens, at vi ikke magtede opgaven i dag, siger Ole Nørgaard.

- Det burde vi selvfølgelig være for professionelle til, men døden skal jo have en årsag, så måske var det noget af årsagen.

Skjern er ligaens mest scorende hold, men angrebsspillet haltede gevaldigt, og Kasper Hvidt gjorde livet surt for vestjydernes skytter.

- Han (Hvidt, red.) var bare god i dag. Vi må tage hatten af for hans præstation, siger Ole Nørgaard.

Magnus Landin var heller ikke bleg for at rose sin målvogter efter kampen.

- Det var fantastisk. Det var en nydelse at se ham stå på mål på den måde, lyder det fra Landin.