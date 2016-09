Landin: Gudmundsson havde fuld kontrol under OL

Landsholdsanfører Niklas Landin benægter, at der skulle have foregået en magtkamp mellem sportschef Ulrik Wilbek og landstræner Gudmundur Gudmundsson under OL i Rio, hvor Danmark endte med at vinde guld.

- Rollefordelingen mellem trænerne i teamet og sportschefen fungerede ganske fornuftigt. Jeg synes, at det fungerede fint.

Spørgsmål: Hvem havde det sidste ord i løbet af OL-turneringen?

- Det er 100 procent Gudmundur. Den er ikke så meget længere, siger anføreren.

Efter OL blev der i flere medier skrevet, at Ulrik Wilbek havde afholdt møder med udvalgte spillere med henblik på at få deres accept til at fyre Gudmundur Gudmundsson.

Wilbek har bekræftet, at der har fundet møder sted, men at dagsordnen på møderne har været en anden.

Niklas Landin var med til møder med og uden Gudmundur Gudmundsson.

- Som under så mange andre slutrunder havde vi i Rio også møder internt i truppen, hvor vi snakkede om mulighederne for forbedring, og om hvad vi kunne gøre anderledes for at levere bedre inde på banen, siger Landin til DR.

Han fortæller, at Gudmundur Gudmundsson lyttede til spillernes idéer til de møder, som landstræneren var med til. Landin mener, at møderne var med til at føre Danmark frem mod en triumf i turneringen.

Som følge af den store mediebevågenhed på den påståede magtkamp omkring herrelandsholdet valgte Wilbek at trække sig som sportschef for Dansk Håndbold Forbund (DHF) i sidste uge.