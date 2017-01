Morten Olsen har fået grønt lys til at fortsætte for fuld kraft ved VM.

Lægen klarmelder håndboldlandsholdets spilstyrer

Olsen sled sig igennem mandagens kamp mod Sverige, men fornemmer ingen problemer dagen derpå, så landsholdslæge Steen Bo Kalms har ingen kvaler ved at sende ham i kamp i de kommende dage.

Playmaker Morten Olsen er klar til at fortsætte for fuld styrke ved håndbold-VM, selv om han de seneste dage har kæmpet med en lille forstrækning i en lægmuskel.

- Det er ser rigtig fornuftigt ud, og han har ingen væsentlige smerter her til morgen (tirsdag, red.). Vi mener, det går den rigtige vej.

- Når han kunne spille mod Sverige, og det er ikke blevet værre, så kan han også være med fremover, siger Steen Bo Kalms.

Morten Olsen luftede efter svenskerkampen muligheden for, at han skulle holde pause onsdag mod Bahrain, som ligner puljens dårligste hold.

Hvis det bliver sådan, er det udelukkende Olsens og landstrænerens beslutning, siger landsholdslægen.

- Det vil ikke være medicinsk begrundet, hvis han ikke spiller, lyder det fra Steen Bo Kalms.

Mens han altså kan levere gode nyheder om Morten Olsen, ser det anderledes dystert ud med Mads Mensah.

Mensah blev skadet i en mavemuskel under opvarmningen til lørdagens møde med Egypten, og mandag blev han taget ud af VM-truppen i erkendelse af, at en klarmelding ikke er lige om hjørnet.

Det er et åbent spørgsmål, om han når at blive frisk nok til at komme tilbage på banen senere i turneringen.

- Det tør jeg slet ikke sige noget om endnu, siger Steen Bo Kalms.

- Han har stadigvæk smerter, og han er slet ikke klar endnu. Vi bliver ved med at behandle ham, men det er umuligt at sige, hvad det kommer til at tage af tid.

- Det kan vare dage, men også uger i værste fald, lyder det fra landsholdslægen.