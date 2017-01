Læge: Sandsynligt at Mensah er ude mod Sverige

Håndboldspilleren Mads Mensahs chance for at være med i den vigtige VM-kamp mod Sverige mandag aften er lille.

- Det er sandsynligt, at han ikke spiller mandag. Det kan vi godt risikere. Vi skal nok bruge lidt længere tid, før vi kan regne med, at det er helt væk, siger landsholdslæge Steen Bo Kalms.

- Det er en forstrækning i de skrå mavemuskler, og det skal vi bare have lidt tid til at behandle på, forklarer han.

Det er dog for tidligt for lægestaben at sætte en endelig tidshorisont på, hvor længe Rhein-Neckar Löwen-spilleren skal være ukampdygtig.

- Vi er nødt til at behandle det et døgns tid mere, før vi kan udtale os endeligt. Men vi har heller ikke brug for at tage en beslutning før mandag, siger Steen Bo Kalms.

Det samme gør sig gældende for hans anden patient, Morten Olsen, der fik en mindre forstrækning i læggen mod Egypten.

Det er en skade, playmakeren har kæmpet med før, men her ser lægen mere positivt på situationen.

- Vores indtryk er, at det ikke er helt så slemt som tidligere. Vi kan håbe, at vi kan komme igennem det med noget behandling.

- Som det er lige nu, er jeg mere optimistisk med Morten Olsen i forhold til kampen mod Sverige, siger Steen Bo Kalms.