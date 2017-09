La Liga-chef vil rykke storkampe ud af Spanien

Præsidenten for den bedste spanske fodboldrække, Javier Tebas, lufter ideen om at spille spanske topkampe i andre lande end Spanien.

- Som en del af den indsats diskuterer vi mulighederne for at spille nogle af ligakampene i andre lande end Spanien. Diskussionerne er i et tidligt stadie, men La Liga støtter idéen.

Tebas blev præsident for ligaen i 2013, og han var med til at lave en aftale om tv-rettighederne til La Liga i 2016, der har en værdi af 2,65 milliarder euro, hvilket cirka svarer til 20 milliarder kroner.

Den bedste spanske liga, Primera Division, er dog ikke så langt fremme rent økonomisk som den engelske Premier League, der har en aftale til en værdi af 5,14 milliarder britiske pund. Det svarer til cirka 42 milliarder kroner.

I juli var 66.000 mennesker på plads på Hard Rock Stadium i Miami i USA for at se Real Madrid og Barcelona spille en venskabskamp mellem de to storklubber.

Det var første gang siden 1982, at de to klubber mødte hinanden udenfor Spanien.