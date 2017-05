Kvitova åbner French Open med sejr efter knivoverfald

Kvitova gjorde comeback efter at have været væk fra sporten i et halvt år på grund af et knivoverfald i eget hjem i december.

I søndagens sejr i første runde over danskamerikaneren Julia Boserup spillede Kvitova fejlfrit og vandt 6-3, 6-2.

Boserup gjorde sit bedste for at følge med, men Kvitova var for stærk i både serv og grundslag fra baglinjen.

Da sejren var en realitet, kunne tjekken rørt sætte ord på sit comeback i et interview på banen.

- Det er en fornøjelse at være her. Jeg er glad for beslutningen om at spille her. Jeg elsker jer, og I har hjulpet mig gennem denne svære tid, siger Kvitova.

På tilskuerpladserne var Kvitovas familie iklædt T-shirts med teksten "mod" og "tro".

- Jeg ville lave noget specielt i denne turnering, og så fandt jeg på den tekst på en T-shirt.

- Jeg har trænet i to-tre uger, og jeg er glad for den måde, jeg spillede på, forklarer Kvitova.

Den dobbelte Wimbledon-vinder fik alvorlige skader på sin venstre hånd, da hun forsvarede sig mod en knivbevæbnet person, der i december trængte ind i hendes hjem i Tjekkiet.

Siden har den venstrehåndede Kvitova været igennem flere kirurgiske indgreb.

27-årige Kvitova, der er nummer 16 på den seneste verdensrangliste, opnåede sit bedste resultat ved French Open i 2012, hvor hun nåede semifinalen.