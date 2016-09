William Kvist vil have FC Københavns kæder til at stå tættere sammen i onsdagens Champions League-kamp mod Porto.

Kvist og Solbakken forventer stort Porto-tryk fra start

FC København vil onsdag aften blive udsat for et portugisisk overfald på banen fra første fløjt, når FCK og Porto tager hul på gruppespillet i Champions League.

- Vi vil nok sjældent se mig og Thomas Delaney som i superligakampene, hvor vi presser højt, højt oppe. Vi vil være mere kompakte. Det er man nødt til, når man møder et hold, der er bedre end en selv. Der skal man vinde med de midler, som man har.

- Vi vil ikke være gode nok til at spille rundt om dem fra første minut - sådan fungerer det ikke, og det skal vi være bevidste omkring. Det kan være, at det kommer senere i kampen, hvor vi måske kan komme mere på bolden, når det første pres er ovre efter en halv times tid.

- Når vi står mere defensivt, bliver det enormt vigtigt, at vi kan køre en kontra eller holde mere fast i bolden, når vi endelig erobrer den, siger William Kvist.

Det bliver vigtigt for FC København at stå tættere sammen i kæderne, mener midtbanespilleren.

- Grundlæggende handler det om, at de ikke kommer i for store rum. For hvis de gør det og kommer løbende ned mod vores forsvar, er de så dygtige til at spille den mellem os eller sparke udefra.

- Det er enormt vigtigt, at angriberne er lidt tættere på midtbanen, og midtbanen er lidt tættere på forsvaret, end vi normalt er, siger William Kvist.

Manager Ståle Solbakken spår samme kampbillede.

- Jeg forventer, de kommer med et stort tryk, særligt i starten af kampen. Det er vi vant til fra andre europæiske kampe, så det skal vi være forberedt på, og så må vi se, hvordan kampen sætter sig, så vi kan få brugt vores styrker.

- Det skal være tæt på perfekt i vores defensiv, hvis vi skal have muligheder, siger Ståle Solbakken.

Tidligere har FCK benyttet sig af et 4-4-1-1-system i svære, europæiske udekampe. Ståle Solbakken antyder dog, at han vil spille med to angribere, lige som han har gjort i den øvrige del af indeværende sæson.

- Sandsynligheden for, at vi spiller med to angribere, er stor. Vores tre angribere er lidt forskellige, men uanset hvem af de tre, vi bruger, får vi angribere med en enorm arbejdskapacitet. Derfor er sandsynligheden større for, at vi spiller med to frem for med en angriber.

- Alle tre angribere er i god form, så jeg har et luksusproblem, siger Solbakken, der kan vælge mellem Andrija Pavlovic, Federico Santander og Andreas Cornelius i front.