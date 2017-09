Kvist med VM-lys i øjnene: Godt tidspunkt at stemple ind

Det vurderer William Kvist, som glæder sig over fredagens 4-0-sejr hjemme over Polen.

- Vi kørte dem alvorligt over, og vi stemplede ind. Og det var et godt tidspunkt at stemple ind.

- Lad os nu lige få resultaterne til at flaske sig, sådan så vi får en finale mod Rumænien i den sidste kamp. Så skal I se løjer. Så tror jeg, at folk kan flyve.

- Det kunne være sjovt at ende med sådan en kamp om enten første- eller andenpladsen. Det krydser jeg fingre for, siger Kvist.

Sejren over Polen er den bedste landskamp, Danmark har spillet under landstræner Åge Hareide, mener Kvist.

- Det er en af de største kampe, vi har spillet i de seneste par år. Den giver noget, og vi står alle med lys i øjnene. Det er skønt.

- Det var toppunktet i den forstand, at vi har haft perioder, som har været fine og kraftfulde. Men det her var næsten 90 minutters overkøring af Polen, som ligger nummer et, siger han.

Kvist ærgrer sig stadig over nederlaget hjemme til Montenegro eller nullerten ude mod Rumænien, for med sejre i de kampe ville meget have set anderledes ud.

- Vi fik med sejren over Polen de point, vi har manglet. Det var et stort stykke brænde, der er kommet på et godt bål. Og så er det med at fortsætte.

- Håbet om at komme til VM lever jo kun, hvis vi tager til Armenien og får de tre point, siger Kvist.

Fredagens storsejr blev grundlagt med en ny taktik med fokus på luftdueller og nærkampe. En forandring fra tidligere tider under Morten Olsen.

- Det var en markant anderledes spillestil. Den måde vi bombarderede Polen på. Et fysisk stærkt hold, som vi slog på fysikken. Det gjorde vi ikke under Morten.

- Vi udraderede nogle andre hold under Morten, men kampen mod Polen var markant anderledes, end hvad vi normalt gjorde i Parken, siger Kvist.

Danmark møder mandag aften Armenien på udebane.