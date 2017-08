Kvist før FCK-eksamen: Vi er stadig ved at finde hinanden

Taber de, skal de møde endnu en modstander for at komme med i Europa League.

Med to sejre, to uafgjorte og to nederlag i kufferten har københavnerne ikke haft den bedste start på sæsonen.

Op til sæsonstart er flere vigtige spillere i truppen blevet skiftet ud, og ifølge FCK-anfører William Kvist er holdet derfor stadig ved at finde hinanden.

- Vi arbejder på relationer og løsninger. Det er små finjusteringer, der gør forskellen.

- Vi har enorm høj kvalitet i hele truppen, men det er på mange måder et nyt hold, og det medfører bare en anderledes måde at spille på, siger han forud for onsdagens kamp.

Spørger man FCK's cheftræner, Ståle Solbakken, er en af grundene til den usikre sæsonstart, at holdet stadig ikke er sikre nok i forsvaret.

- Vi skal forsøge at få den defensive tryghed tilbage i holdet og være mere solide og kompakte.

- Samtidig laver vi for mange mindre tekniske fejl.

- Vi vil gerne kunne spille hurtigere, men det hjælper ikke at snakke om det, så længe vi laver så mange tekniske fejl, siger han.

FCK har op til denne sæson solgt de to forsvarsspillere Mathias "Zanka" Jørgensen og svenske Ludwig Augustinsson.

Samtidig er holdets sædvanlige højreback Peter Ankersen ude med en skade til kampen mod Vardar. Det samme er Nicolai Boilesen, der ellers havde taget over for Ankersen i mellemtiden.

- Vi overvejer stadig flere muligheder på højre back mod Vardar. Vi har prøvet med Nicolaj Thomsen til træning, og William Kvist har også tidligere spillet den position.

- Vi har også unge Mads Roerslev, men det er nok for tidligt at prøve ham af, siger Ståle Solbakken.

Kampen mellem FC København og Vardar fløjtes i gang onsdag klokken 20 af den skotske dommer John Beaton.