Kvist efter CL-nederlag: Vi har en fifty-fifty chance

- Det er et hold, vi har en fifty-fifty chance imod. Vi er ikke tilfredse med 0-1 på udebane, for vi ville gerne have scoret. Vi er ærgerlige over, at de fik et mål på få chancer, og at vi ikke fik skabt nok.

- Nej, det er vi ikke 100 procent tilfreds med, siger William Kvist til TV3+.

Kampens enlige scoring faldt efter 25 minutter, da Qarabag udnyttede en omstilling og tog fusen på det danske mesterhold.

Dino Ndlovu sparkede bolden på stolpen, og da den sprang i spil igen, var Mahir Madatov mere vågen end FCK's forsvarsspillere, og Madatov sparkede bolden i det tomme mål.

Federico Santander havde et par muligheder for FCK, som dog virkede langt fra niveauet, da klubben spillede gruppespil i Champions League i fjor.

- Det var en hård dag. Det var en svær udekamp. Vi vidste, at Qarabag er dygtige hjemme, og at vi skulle passe enormt på deres kontraangreb.

- Det havde vi snakket om på forhånd, så det var lidt ærgerligt, at de fik scoret på den.

- Vi knækkede i anden halvleg. Jeg ved ikke, om det var på grund af varmen, men vi fik ikke helt lagt det pres til sidst, som vi gerne ville, siger William Kvist.

Returkampen spilles i Telia Parken onsdag i næste uge.